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Состоялась премьера сериала «Банда "Зиг Заг"» по реальным событиям

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера сериала «Банда "Зиг Заг"», основанного на реальных событиях, состоялась в онлайн-кинотеатре Kion в среду, 1 ноября. Зрители уже могут посмотреть первые серии проекта.

Действие сериала разворачивается во время блокады Ленинграда зимой в 1941 году. В городе орудует банда, члены которой совершают налеты на фургоны с едой и промышляют махинациями с продовольственными карточками.

Ловить преступников берутся капитан милиции Тихон и присланный из Москвы контрразведчик Феликс, который явно что-то скрывает. Между напарниками возникает недоверие, а расследование становится все более запутанным.

Постепенно герои начинают понимать, что грабежи всего лишь прикрытие для более масштабной и страшной цели.

Главные роли в сериале исполнили Игорь Петренко, Александр Устюгов, Екатерина Винкова. Также в актерском составе Павел Трибунцев, Олег Филипчик, Сергей Белов.

В онлайн-кинотеатре для просмотра доступны две первые серии. Последующие эпизоды будут выходить по средам.

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Топ комментариев

scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

corrector

Ну слава богу, а то я уже думал европейцы умнеть начали, не не, процесс продолжается, успехов...

MuCbE

Так это аргумент в пользе. А, ты прост вопроса не понял. Приведи аргументы против