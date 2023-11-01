Состоялась премьера сериала «Банда "Зиг Заг"» по реальным событиям

Премьера сериала «Банда "Зиг Заг"», основанного на реальных событиях, состоялась в онлайн-кинотеатре Kion в среду, 1 ноября. Зрители уже могут посмотреть первые серии проекта.

Действие сериала разворачивается во время блокады Ленинграда зимой в 1941 году. В городе орудует банда, члены которой совершают налеты на фургоны с едой и промышляют махинациями с продовольственными карточками.

Ловить преступников берутся капитан милиции Тихон и присланный из Москвы контрразведчик Феликс, который явно что-то скрывает. Между напарниками возникает недоверие, а расследование становится все более запутанным.

Постепенно герои начинают понимать, что грабежи всего лишь прикрытие для более масштабной и страшной цели.

Главные роли в сериале исполнили Игорь Петренко, Александр Устюгов, Екатерина Винкова. Также в актерском составе Павел Трибунцев, Олег Филипчик, Сергей Белов.

В онлайн-кинотеатре для просмотра доступны две первые серии. Последующие эпизоды будут выходить по средам.