Евросоюз придумал для России новые санкции на $5,3 млрд

Евросоюз разрабатывает 12-й пакет санкций против России, предполагающий торговые ограничения суммарным объемом в 5,3 миллиарда долларов, пишут западные СМИ.

Санкции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Рассматривается возможность запрета на выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов, приводит ТАСС материал Bloomberg.

ЕС хочет убедить европейские компании добавить в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, отмечают источники агентства.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

Эти предложения еще могут претерпеть изменения и впоследствии потребуют единогласного одобрения со стороны всех 27 стран сообщества.