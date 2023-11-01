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Евросоюз придумал для России новые санкции на $5,3 млрд

Источник:
ТАСС
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Флаги Евросоюза
Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз разрабатывает 12-й пакет санкций против России, предполагающий торговые ограничения суммарным объемом в 5,3 миллиарда долларов, пишут западные СМИ.

Санкции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. Рассматривается возможность запрета на выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов, приводит ТАСС материал Bloomberg.

ЕС хочет убедить европейские компании добавить в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, отмечают источники агентства.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

Эти предложения еще могут претерпеть изменения и впоследствии потребуют единогласного одобрения со стороны всех 27 стран сообщества.

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scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря

cre

А разве не заслуга власти в том, что для беспорядков достаточно малейшего толчка?