Су‑57 вооружили крылатой ракетой большой дальности

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 получил крылатую ракету большой дальности (от 600 до нескольких тысяч километров) внутрифюзеляжного размещения.

«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, «существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя».

Су-57 создан с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.