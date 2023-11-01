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Су‑57 вооружили крылатой ракетой большой дальности

Источник:
РИА Новости
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Российский истребитель пятого поколения Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Фото: © пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 получил крылатую ракету большой дальности (от 600 до нескольких тысяч километров) внутрифюзеляжного размещения.

«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», — рассказал РИА Новости источник.

По его словам, «существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя».

Су-57 создан с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

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scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря

cre

А разве не заслуга власти в том, что для беспорядков достаточно малейшего толчка?