ЮНИСЕФ заявил о превращении сектора Газа в кладбище детей

Сектор Газа превратился в кладбище для детей, число погибших несовершеннолетних в палестинском анклаве превысило 3,4 тысячи, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Угроза для жизни детей «не ограничивается бомбами и минометами», цитирует ТАСС Элдера. По его словам, дети скоро начнут умирать от обезвоживания, поскольку производство воды в Газе составляет 5% от потребности. Опреснительные установки не работают из-за повреждений или нехватки топлива.

Представитель ЮНИСЕФ призвал израильские власти к немедленному прекращению огня и открытию всех пропускных пунктов для бесперебойного поступления гуманитарной помощи.

«Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы 1 тысячи детей снова оказаться в безопасности», — утверждал представитель ЮНИСЕФ.