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ЮНИСЕФ заявил о превращении сектора Газа в кладбище детей

Источник:
ТАСС
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Сектор Газа превратился в кладбище для детей, число погибших несовершеннолетних в палестинском анклаве превысило 3,4 тысячи, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Угроза для жизни детей «не ограничивается бомбами и минометами», цитирует ТАСС Элдера. По его словам, дети скоро начнут умирать от обезвоживания, поскольку производство воды в Газе составляет 5% от потребности. Опреснительные установки не работают из-за повреждений или нехватки топлива.

Представитель ЮНИСЕФ призвал израильские власти к немедленному прекращению огня и открытию всех пропускных пунктов для бесперебойного поступления гуманитарной помощи.

«Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы 1 тысячи детей снова оказаться в безопасности», — утверждал представитель ЮНИСЕФ.

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scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря

cre

А разве не заслуга власти в том, что для беспорядков достаточно малейшего толчка?