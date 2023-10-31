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Что такое и как установить облачный пароль в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджеры
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Мессенджер Telegram с недавних пор стал рекомендовать пользователям установить облачный пароль, который повышает устойчивость учетной записи к взлому. Что это такое, в чем его плюсы и как защитить с его помощью свой аккаунт?

Облачный пароль — двухэтапная аутентификация Telegram, при которой пользователь должен будет совершить два проверочных действия. Они будут выполняться последовательно друг за другом.

Облачным такой пароль называется потому, что не хранится на устройстве, где был установлен. Такой способ защиты позволяет исключить получения доступа к аккаунту при краже или взломе смартфона

Как включить облачный пароль

Для активации облачного пароля надо перейти в меню «Настройки», выбрать раздел «Конфиденциальность» и нажать пункт «Облачный пароль». Затем необходимо нажать «Установить пароль».

меню установки облачного пароля в Telegram

На финальном этапе пользователь вводит придуманный буквенно-цифровой пароль и подтверждает его. Рекомендуется установить подсказку для пароля — она позволит при необходимости восстановить его.

Облачный пароль можно в любой момент отключить, изменить или даже поменять электронную почту для его восстановления, однако для этого потребуется ввести сам пароль.

Далее необходимо ввести свой адрес электронной почты. С помощью почты можно будет сбросить облачный пароль и восстановить доступ к аккаунту в Telegram. Для подтверждения почты на ящик будет отправлен код, который необходимо ввести в следующем окне.

меню установки облачного пароля в Telegram

Теперь для входа в свою учетную запись мессенджера с нового устройства помимо стандартного кода из SMS (первый этап аутентификации) потребуется каждый раз вводить установленный облачный пароль (второй этап аутентификации).

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Топ комментариев

scorpion2777

Сначала откажись от спонсирования нацизма, а потом уже что то требуй.

corrector

Покупать у Катара "демократически-нероссийский газ" и гадить на голову одновременно..Кто пообщается...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря

cre

А разве не заслуга власти в том, что для беспорядков достаточно малейшего толчка?