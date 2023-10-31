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Кремль исключил свободный выход из России иностранных компаний

Источник:
«Интерфакс»
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Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые им назовут в соответствующей комиссии правительства РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — пояснил Песков.

Он также ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию The Financial Times о том, что западные компании, уходящие из России, теперь должны согласовывать цену продажи своих активов в рублях.

«Это не связано с падением курса рубля. Курс рубля действительно подвержен волатильности, как и многие валюты. Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется, поэтому это нормальный экономический процесс», — отметил представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время есть иностранные компании, которые остаются в России и «продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным, выгодным бизнесом».

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