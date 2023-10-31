Сколько стоят криптовалюты 31 октября

Курс биткоина (BTC) 31 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 34 199,93 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1790,70 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,59 доллара, Binance Coin (BNB) — 225,38 доллара.

Месячное изменение курса биткоина составило 7215 долларов — с начала октября самая популярная криптовалюта подорожала на 21%. Ethereum при этом прибавил чуть больше 7% (129 долларов).

Согласно данным аналитических сервисов, лучшим альткоином за минувшие сутки по доходности стал Ark (ARK), стоимость которого в ходе торгов подскочила на 38% и достигла отметки в 1,02 доллара.