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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Жуткое «лицо» показалось на поверхности Юпитера

Источник:
Sibnet.ru
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Космический зонд Juno во время пролета над Юпитером сфотографировал жуткое «лицо» на поверхности планеты-гиганта. Опубликованный NASA снимок мгновенно стал популярен в соцсетях.

На самом деле ученые фиксировали вихревые облака над частью Юпитера, где проходит разделительная линия между дневной и ночной сторонами планеты. На фотографии видна область под кодовым обозначением Jet N7.

жуткое «лицо» на поверхности Юпитера
жуткое «лицо» на поверхности Юпитера
Фото: © NASA

С орбиты на поверхности Юпитера видны кружащиеся облака и бурные штормы, которые при должном воображении действительно напоминают искаженное лицо с двумя огромными глазами, носом и скривленным ртом.

Фотография была сделана с высоты около 7700 километров во время 54-го пролета Juno над поверхностью газового гиганта. Темная часть изображения захватывает ночную сторону Юпитера, поэтому кажется, что «лицо» растворяется во тьме.

С научной точки зрения эффект жуткого «лица» объясняется так называемой парейдолией — способностью человеческого мозга дорисовывать хаотичные узоры, превращая их в реальные объекты.

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