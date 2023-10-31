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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta с мощным мотором встала на конвейер

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Vesta SW
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ начал производство универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» версии Cross 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил, сообщила пресс-служба компании. Цены пока не объявлены.

«Двигатель отличается хорошей эластичностью и уверенной тягой как на высоких, так и на низких оборотах. Автомобиль с данным силовым агрегатом экономичен: расход в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 километров», — отмечается в сообщении.

Vesta в базовой комплектации Comfort получила полностью светодиодную оптику спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, систему запуска двигателя кнопкой.

В состав версии Life дополнительно входит подогрев передних сидений, мультимедийная система Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.

Комплектация Enjoy отличается такими опциями, как обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида. Топовый вариант Techno с черными крышей и зеркалами получил боковые подушки безопасности, цифровую приборную панель, мультимедийную систему Lada EnjoY Vision Pro, подсветку салона и мест входа-выхода в передних дверях.

На данный момент универсал Lada Vesta SW можно купить только с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 лошадиных сил за 1,33 миллиона рублей. Lada Vesta SW Cross с аналогичным двигателем стоит от 1,5 миллиона рублей.

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