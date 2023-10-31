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Сервисы «Яндекса» запустили вход по картинке

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики расширили функционал авторизации «Яндекс ID». Теперь для безопасного входа в сервисы «Яндекса» с помощью приложения «Яндекс Ключ» можно использовать не только одноразовый код или QR, но и новый беспарольный способ — картинку.

«Картинка — это быстрый интерактивный способ аутентификации, который не требует ввода пароля и одноразового кода, все происходит автоматически буквально за пару секунд», — говорится в официальном блоге компании.

При входе в аккаунт «Яндекс ID» на экране появится иллюстрация — останется перейти в «Яндекс Ключ» и выбрать ее среди четырех других изображений. Набор иллюстраций обновляется каждый раз, все изображения значительно отличаются по форме и оттенкам.

В настоящее время новый функционал доступен для владельцев аккаунтов «Яндекс ID», в которых выбран способ входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».

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