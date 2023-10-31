Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира

Россия заняла первое место в списке стран с самыми сильными вооруженными силами, таков рейтинг американского журнала US News & World Report.

Мощь армий стран оценивалась на основе мнений респондентов глобального опроса. Этот критерий учитывался при составлении общего рейтинга лучших стран по версии US News & World Report в подкатегории «Сила».

Второе место в рейтинге стран с самыми мощными армиями заняли США, третье — Китай. Четвертую строчку рейтинга занял Израиль, на пятой строчке — Южная Корея. Украина заняла шестое место в рейтинге, приводит ТАСС исследование журнала.

В 10 стран с самыми сильными вооруженными силами вошли также Иран, Великобритания, Германия и Турция.

В общем рейтинге лучших государств, согласно US News & World Report, Россия заняла 37-е место. В тройку лучших стран, по мнению издания, вошли Швейцария, Канада и Швеция.