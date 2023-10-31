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Глава МИД Германии чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД Германии Анналена Бербок
Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за публичных заочных обвинений.

«Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF», — написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

Бербок перед встречей с эмиром заявила, что на переговорах будут обсуждаться «требования об отказе от спонсирования терроризма». Тогда глава МИД ФРГ заявила, что «такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе».

По мнению журналиста, такие заявления могли стать причиной отмены встречи. Но она все-таки состоялась, и эмир объяснил Бербок, что выплаты катарской помощи «координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю».

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Политика #Мир
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