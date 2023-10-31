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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Премьер Израиля объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Источник:
РБК
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Израиль продолжит системно уничтожать военный и политический потенциал палестинской группировки ХАМАС, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. «Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», — продолжил Нетаньяху.

Он пригрозил к ливанской группировке «Хезболла», пообещав ей «невообразимый ответ» в случае вступления в войну. «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — сказал премьер.

Как узнали СМИ, израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу. Корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям».

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

userkc

всех участников призвать в армию и отправить в Палестину )

MuCbE

Ага. Там сейчас половина доты из России. Не получат призовые - хорони игру. Еще странно что им визы в...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря