Премьер Израиля объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Израиль продолжит системно уничтожать военный и политический потенциал палестинской группировки ХАМАС, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. «Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», — продолжил Нетаньяху.

Он пригрозил к ливанской группировке «Хезболла», пообещав ей «невообразимый ответ» в случае вступления в войну. «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — сказал премьер.

Как узнали СМИ, израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу. Корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям».