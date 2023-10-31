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Путин обвинил в беспорядках в Махачкале западные спецслужбы

Источник:
Sibnet.ru
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Западные спецслужбы через социальные сети инспирировали беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб», — отметил Путин

Президент задался вопросом: «Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?» «Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане», — отметил Путин. По его словам, Палестине можно помочь только в борьбе с теми, кто стоит за трагедией.

Беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы в воскресенье, 29 октября. Сотни человек блокировали аэродром, из-за прибытия регулярного рейса, следовавшего из Тель-Авива. Согласно последним данным, более 20 человек пострадали, в том числе полицейские. Задержаны 83 участника беспорядков.

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Политика #Мир
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