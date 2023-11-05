Запад выбрал простейший способ обеспечить Украину танками — Чехия модернизирует для Киевом старые советские Т-72М, пишет Forbes со ссылкой на военные источники.

Западные страны готовы заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые Т-72М (экспортная модификация Т-72А образца 1980 года), заменила на пих двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту.

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Модернизированные танки получат литеру Т-72EА. И хотя они будут не лучшими машинами в танковом парке Украины, это далеко не худшее из того, что у украинской армии есть, считает издание. Тем более, что по всей Европе на складах стран бывшего Варшавского договора хранятся сотни старых Т-72М

Т-72 помогут Украине компенсировать серьезные потери в скудной партии из 71 Leopard 2, полученной от союзников по НАТО. О новых поставках западных танков Киеву пока речи не идет, заключает Forbes.