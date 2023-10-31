Путин заявил, что нельзя оправдать удары по мирным жителям в Газе

Обострение на Ближнем Востоке началось «с террористической атаки» на мирных граждан Израиля, но вместо наказания террористов началась месть «по принципу коллективной ответственности», заявил президент России Владимир Путин.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — сказал президент России.

С начала войны ХАМАС и Израиля в секторе Газа погибли более 8,3 тысячи человек, в том числе 3,4 тысячи детей, таковы последние данные Минздрава региона.

По данным ООН, свои дома с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС вынужденно покинули более 1,4 миллионов жителей Газы.