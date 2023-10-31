Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, следует из трансляции мероприятия в Париже.

Предыдущий раз аргентинца признали лучшим в 2021 году. В 2022 году Месси впервые за 16 лет не оказалось в финальной тройке претендентов на трофей, а награду получил француз Карим Бензема.

В декабре Месси выиграл чемпионат мира в Катаре со сборной Аргентины и был признан самым ценным игроком турнира. В прошлом сезоне он также забил 21 гол и сделал 20 результативных передач в 41 матче за ПСЖ, с которым выиграл чемпионат Франции.

Аргентинец, которому исполнилось 36 лет, стал самым возрастным обладателем «Золотого мяча» в современной истории футбола.