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Назван главный орган, определяющий продолжительность жизни

Источник:
«Газета.Ru»
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Важнейшим органом, определяющим продолжительность жизни человека, является печень, заявил врач-онколог, заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина Валерий Бредер.

«Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из них может стать роковой для жизни», — цитирует медика «Газета.Ru».

Специалист отметил, что сердце, которое традиционно считается главным органом в человеческом организме, представляет собой простой насос, у которого нет сложных функций. При этом печень играет в организме более значительную роль.

Так, первой важной функцией печени является белково-синтетическая. Орган производит большое количество биологически активных веществ, гормонов и ферментов. Не менее функция детоксикации, благодаря которой организм очищается от вредных и опасных веществ.

«Важно не только разобраться с тем, что не нужно организму, но еще и усвоить то, что нужно. Кроме того, печень отвечает за синтез желчи, энергетический запас организма, у нее очень много функций», — уточнил Бредер.

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