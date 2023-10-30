VK Мессенджер расширил возможности общения

Команда «ВКонтакте» обновила фирменный VK Мессенджер — теперь пользователи могут связываться по номеру телефона с новыми знакомыми без добавления их в друзья или в контакты телефонной книги.

При этом собственная нейросеть «ВКонтакте» с помощью алгоритмов машинного обучения выявляет подозрительные аккаунты и ограничивает для них использование новой функции, ограждая пользователей от спама, отмечается в блоге разработчиков.

VK Мессенджер Фото: © пресс-служба «ВКонтакте»

Также в VK Мессенджере появились новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — темную или светлую. Функция уже работает в приложениях для операционной сети Android и вскоре появится на iOS.

Стали доступны новые трафареты для видеосообщений, а собеседники получили быстрый доступ к просмотру опубликованных историй друг друга: они отображаются в списке чатов по нажатию на фото профиля.