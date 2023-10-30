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Сбой произошел в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабные сбои наблюдаются в работе мессенджера Telegram на территории России, следует из данных сервиса «Сбой.РФ».

За последние 24 часа о сбоях сообщили более 20 тысяч пользователей. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%), Ставрополья (10%) и Воронежской области (8%).

Также сбои также наблюдаются в Москве (7%), Волгоградской области (7%) и Дагестане (4%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN. Также у некоторых пользователей не открывалось приложение.

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