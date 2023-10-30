Группировка «Днепр» получила нового командующего

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр».

Согласно данным из сводок Минобороны, военные из группировки «Днепр» находятся на херсонском направлении. До Михаила Теплинского должность командующего группировкой войск «Днепр» занимал генерал-полковник Олег Макаревич.

Михаил Теплинский родился в январе 1969 года в поселке Моспино в Донецкой области Украинской ССР. В 1991 году ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время чеченской войны.

Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), Кутузова, Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (с мечами), «За отвагу», другими знаками отличия Министерства обороны.