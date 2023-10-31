«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки

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Сервис «Пятёрочка Доставка» объявил о подключении системы быстрых платежей (СБП) для оплаты заказов.
Использование СБП — это удобный и безопасный способ оплаты. Чтобы подключить оплату своих заказов через СБП, нужно после формирования корзины в приложении совершить следующие действия.
- В способах оплаты указать «Новый счет СБП».
- Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее».
- В форме оплаты нажать «Оплатить», затем выбрать в появившемся списке удобный банк — после этого автоматически перенаправят в приложение банка.
- В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого будет возвращение в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ.
- После сбора заказа (стадия «Фасовка») система спишет требуемую сумму со счета.
В последующем все эти действия выполнять не придется, счет СБП уже зафиксирован в приложении и достаточно будет просто указать его как способ оплаты.
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