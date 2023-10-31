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«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки

Источник:
Sibnet.ru
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Пятерочка доставка
Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Пятёрочка Доставка» объявил о подключении системы быстрых платежей (СБП) для оплаты заказов.

Использование СБП — это удобный и безопасный способ оплаты. Чтобы подключить оплату своих заказов через СБП, нужно после формирования корзины в приложении совершить следующие действия.

  • В способах оплаты указать «Новый счет СБП».
  • Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее».
  • В форме оплаты нажать «Оплатить», затем выбрать в появившемся списке удобный банк — после этого автоматически перенаправят в приложение банка.
  • В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого будет возвращение в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ.
  • После сбора заказа (стадия «Фасовка») система спишет требуемую сумму со счета.

В последующем все эти действия выполнять не придется, счет СБП уже зафиксирован в приложении и достаточно будет просто указать его как способ оплаты.

Рекламодатель ООО «Агроторг», ИНН:7825706086 erid:LdtCKewEr

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