«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки

Сервис «Пятёрочка Доставка» объявил о подключении системы быстрых платежей (СБП) для оплаты заказов.

Использование СБП — это удобный и безопасный способ оплаты. Чтобы подключить оплату своих заказов через СБП, нужно после формирования корзины в приложении совершить следующие действия.

В способах оплаты указать «Новый счет СБП».

Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее».

В форме оплаты нажать «Оплатить», затем выбрать в появившемся списке удобный банк — после этого автоматически перенаправят в приложение банка.

В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого будет возвращение в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ.

После сбора заказа (стадия «Фасовка») система спишет требуемую сумму со счета.

В последующем все эти действия выполнять не придется, счет СБП уже зафиксирован в приложении и достаточно будет просто указать его как способ оплаты.

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