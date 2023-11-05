Почему артисты все чаще перепевают старые хиты, нужно ли звезде музыкальное образование и какие тренды сейчас формируются в музыкальной индустрии? О тенденциях российского шоу-бизнеса Sibnet.ru рассказал исполнительный директор Национальной музыкальной корпорации «Дробыш» Сергей Савин.

В девяностые и нулевые звездами становились те, кто попадал на телевидение. Теперь дорога к славе стала короче — достаточно выложить трек в Сеть и на утро можно проснуться знаменитостью.

Сегодня на одну строку чарта может встать как мэтр, так и никому неизвестный исполнитель с только что залетевшим хитом.

«Один в поле не воин»

Сейчас на музыкальных просторах можно встретить множество новых имен. Но чаще всего такие имена ассоциируется с одним хитом, который однажды выстрелил.

Происходит это следующим образом: человек занимается творчеством — пишет музыку и тексты, исполняет свои песни, выкладывая все в Сеть. Однажды трек «залетает» в чарт, наступает слава. Но закончится она может так же быстро, если не будет команды.

«Ты априори не можешь единолично покрыть все сферы: промо, продвижение, договоренности с медиахолдингом, организацию концертов, маркетинг», — поясняет Савин. Отсюда встает вопрос необходимости лейбла или продюсера.

Среди ярких примеров самобытных звезд — Мари Краймбрери. Она в свое время выложила трек в соцсети, а утром проснулась знаменитой. Девушка после этого еще какое-то время качалась на волнах нестабильности, пока не подписала контракт с лейблом Velvet Music. Сейчас она считается одной из самых востребованных артистов в России.

«Когда некий, условно новый артист очень громко рассказывает всем, как он единолично добился всего на свете, для меня это лукавство. За каждым громким именем стоит команда. Маленькая или большая, как повезет. Но в данной сфере один точно в поле не воин», — уверен представитель Национальной музыкальной корпорации.

Быть или не быть каверам

Мода на каверы стала очень заметной. Новички в шоу-бизнесе перепевают звезд, чтобы быстрее набрать поклонников, а звезды-«пенсионеры» делают фиты с молодежью на собственные хиты, чтобы напомнить о себе.

Фит — композиция, записанная с участием разных артистов. Наиболее частые форматы фитов: возрастная звезда и молодые артисты; совместный трек молодых артистов разных музыкальных направлений; объединение звезд мастодонтов.

Савин считает, что в перепевании хитов нет ничего зазорного, поскольку сейчас на рынке вокалистов есть много новых, действительно красивых и порой даже необычных голосов.

Он привел в пример кавер группы «Моя Мишель» на песню Евы Польны «Зима в сердце». Савин обсудил эту работу с саунд-дизайнером и композитором Андреем Слончинским, и их мнения разошлись.

«Он (Слончинский) считает, что результат ужасен, а как по мне, ребята вдохнули вторую жизнь в это произведение, снабдив его еще и шикарным клипом. Кроме того, если вы сейчас в поисковике введете название трека, то изначальный исполнитель не будет уже на первой строчке, а только кавер группы "Моя Мишель"», — сказал Савин.

Собеседник добавил, что создание каверов также положительно влияет на оригинал, поскольку новые слушатели захотят послушать обе версии, подняв «исходный» хит в стримингах.

Самоучки или профессионалы

Настоящий артист, по мнению собеседника, должен уметь не только хорошо петь, но и писать музыку и тексты песен. Тренд на музыкантов полного цикла всегда был, есть и будет. Другой вопрос, учатся ли люди этому профессионально или творят, выучив самостоятельно «три аккорда».

«Я из тех, кто все-таки придерживается мнения, что музыку должен делать музыкант. А значит образование быть должно. Вы же не пойдете к врачу, который стал таковым, просто потому что почувствовал это в себе, хотя по образованию архитектор», — сказал по этому поводу Савин.

Эксперт добавил, что при этом ругать поющих блогеров не нужно, потому что они доказывают свою успешность количеством зрителей и монетизацией. А это значит, что им тоже есть место в российском шоу-бизнесе.