Шоколад подорожает перед Новым годом

Торговые сети в России получили уведомление от некоторых производителей шоколада о повышении цен на их продукцию, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Производители захотели повысить цены перед Новым годом.
«Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — сказал РИА Новости Караваев.
По его словам, шоколад пользуется особой популярностью у
покупателей, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по
объемам продаж.
Он уточнил, что широкий ассортимент, промо-акции и различные
программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое
предложение для разных категорий покупателей. «Говорить о повсеместном
единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится», —
добавил председатель президиума АКОРТ.