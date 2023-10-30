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Шоколад подорожает перед Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Шоколад
Фото: © Sibnet.ru

Торговые сети в России получили уведомление от некоторых производителей шоколада о повышении цен на их продукцию, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Производители захотели повысить цены перед Новым годом.

«Ряд торговых сетей — членов АКОРТ — получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — сказал РИА Новости Караваев.

По его словам, шоколад пользуется особой популярностью у покупателей, а в целом категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объемам продаж.

Он уточнил, что широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей. «Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится», — добавил председатель президиума АКОРТ.

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