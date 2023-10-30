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Израиль расширил область наземной операции в секторе Газа

Источник:
ТАСС
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять наземные операции в секторе Газа против палестинского радикального движения ХАМАС, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По ее данным, в течение ночи «в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать военных».

«Ночью военнослужащие обнаружили вооруженных террористов и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили истребитель для нанесения по ним удара», — добавили в пресс-службе.

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