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Ученые доказали реальность ярких переживаний в момент смерти

Источник:
New York Post
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Жизнь, проносящаяся перед глазами умирающего человека, оказалась не мифом, а вполне реальным переживанием, к такому выводы пришли ученые медицинского факультета Нью-Йоркского университета.

Есть научное мнение, что через десять минут после остановки сердца и прекращения дыхания деятельность головного мозга прекращается, так как он лишается доступа кислорода. Новое исследование доказало его ошибочность.

«Есть признаки нормальной и околонормальной активности головного мозга, которые сохраняются в течение часа с начала реанимационных мероприятий», — рассказал New York Post доктор Сэм Парния из центра Langone Health при Нью-Йоркском университете.

Почти 40% перенесших остановку сердца пациентов сообщили, что у них были воспоминания и осознанные мысли. «Я видел разные моменты из своей жизни и чувствовал гордость, любовь, радость и печаль», — вспомнил один. «Я помню какое-то творение из света ... стоявшее рядом со мной. Оно возвышалось как огромная башня, оно излучало тепло и любовь», — сказал другой.

У этих пациентов наблюдался скачок волн электромагнитного излучения мозга, связанный с усилением психической функции. Это было зафиксировано на электроэнцефалограмме, говорится в исследовании.

«Мы сумели не только продемонстрировать признаки ясного сознания. Мы также смогли показать, что эти ощущения уникальны и универсальны. Они отличаются от сновидений, иллюзий и бреда», — отметил Парния.

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