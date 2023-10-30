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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им во время выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

Он отметил, в ходе широко разрекламированного контрнаступления Украина не достигла значимых успехов. «Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса», — отметил Шойгу.

По его словам, Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России «стратегического поражения».

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