Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им во время выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

Он отметил, в ходе широко разрекламированного контрнаступления Украина не достигла значимых успехов. «Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса», — отметил Шойгу.

По его словам, Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России «стратегического поражения».