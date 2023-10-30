Прохора Шаляпина всухую перепел соцработник из Тамбова

Певец Прохор Шаляпин проиграл соцработнику из Владиславу Синицыну в шоу «Перепой звезду», за артиста не проголосовал ни один из пяти судей.

В шоу «Перепой звезду» выступают парами артисты и люди из народа. Они в дуэте исполняют песню, а члены жюри решаю, кто спел лучше.

Синицын и Шаляпин исполнили народную песню «Калинка». Все судью решили, что лучшим в дуэте был соцработник из Тамбова.

«Это выступление было таким одной какой-то поразительной артистической яркостью», — прокомментировал выступление член жюри, режиссер Егор Кончаловский.

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал свой выбор в пользу Синицына еще до окончания номера. Судья шоу «Перепой звезду» отметил, что участник пел душой, и назвал его «тамбовским Владом Кадышевым».