НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Прохора Шаляпина всухую перепел соцработник из Тамбова

Источник:
Sibnet.ru
207 0

Певец Прохор Шаляпин проиграл соцработнику из Владиславу Синицыну в шоу «Перепой звезду», за артиста не проголосовал ни один из пяти судей.

В шоу «Перепой звезду» выступают парами артисты и люди из народа. Они в дуэте исполняют песню, а члены жюри решаю, кто спел лучше.

Синицын и Шаляпин исполнили народную песню «Калинка». Все судью решили, что лучшим в дуэте был соцработник из Тамбова.

«Это выступление было таким одной какой-то поразительной артистической яркостью», — прокомментировал выступление член жюри, режиссер Егор Кончаловский.

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал свой выбор в пользу Синицына еще до окончания номера. Судья шоу «Перепой звезду» отметил, что участник пел душой, и назвал его «тамбовским Владом Кадышевым».

Еще по теме
Дава и Ольга Бузова встретятся в реалити‑шоу
Раскрыты подробности 23‑го сезона сериала «Тайны следствия»
Объявлены участники команды звезд в шоу «Выжить в Самарканде»
Телеканал ТНТ представил новые шоу и сериалы
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Инструктор по стрельбе устроил бойню в американском Льюистоне
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Экс-советник Пентагона сообщил о разгроме спецназа США в Газе
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Провал наступления привел к конфликту Зеленского с Залужным
Топ комментариев

GammiPluh

Парни опозорили Дагестан и своих родителей, тупее выходки просто придумать сложно

mosquito__2010

Ваше пустопорожнее самовнушение такое потешное.

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

scorpion2777

То корейский, то вьетнамский, ещё афганский, украине не место на этом глобусе.