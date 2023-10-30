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«Ленфильм» и Wink снимут психологический триллер «Монохром»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Стася Морозова

Киностудия «Ленфильм» снимет психологический триллер «Монохром» про серийного маньяка при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Wink.

В центре сюжета журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира), которой предлагают сделать материал о возможном серийном маньяке. Знакомый журналистки из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев) думает, что статья в СМИ подстегнет следственные органы к признанию факта, что в городе орудует маньяк.

В разных местах Питера, недалеко от канализационных сбросов, всплыло три женских тела. На останках есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги. И здесь, и там злоумышленник заплел жертвам косы.

Клаудия пройдет сквозь ряд личных испытаний, влюбится в Павла, войдет в сильнейший конфликт с его бывшей девушкой Диной (Стася Венкова), а также чуть не убьет своего собственного отца (Алексей Серебряков), подозревая в нем того самого маньяка, чтобы в итоге найти настоящего убийцу.

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