Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате

Фильм «По щучьему велению» стал лидером проката в первый уикенд, собрав рекордную для последнего полугодия кассу.

По итогам первой прокатной недели, фильм-сказка «По щучьему велению» собрал 406 миллионов рублей. У другой новинки, фильма «Императрицы», всего 39,7 миллиона рублей.

Параллельно с российскими новинками в прокат вышел фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В России и Белоруссии релиза картины не будет из-за СВО, но в странах СНГ лента собрала 21,5 миллиона рублей.