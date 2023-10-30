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Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «По щучьему велению»

Фильм «По щучьему велению» стал лидером проката в первый уикенд, собрав рекордную для последнего полугодия кассу.

По итогам первой прокатной недели, фильм-сказка «По щучьему велению» собрал 406 миллионов рублей. У другой новинки, фильма «Императрицы», всего 39,7 миллиона рублей.

Параллельно с российскими новинками в прокат вышел фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В России и Белоруссии релиза картины не будет из-за СВО, но в странах СНГ лента собрала 21,5 миллиона рублей.

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GammiPluh

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mosquito__2010

Ваше пустопорожнее самовнушение такое потешное.

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

scorpion2777

То корейский, то вьетнамский, ещё афганский, украине не место на этом глобусе.