Детей в Газе погибло больше, чем в войнах мира за год

Война в секторе Газа унесла жизни более 3 тысяч детей за три недели, сообщило международное благотворительное агентство Save the Children. Это больше, чем число детей, погибших в войнах во всем мире за год в 2019–2022 годах.

Общее число погибших составляет 3195 детей. Ожидается, что оно будет расти, так как около 1 тысячи детей числятся пропавшими без вести в Газе. Раны получили не меньше 6360 детей в Газе, 180 — на Западном Берегу, 74 — в Израиле. Больше 200 человек, в том числе детей, остаются в заложниках.

Save the Children отмечает, что риск гибели детей от травм «как никогда высок». По данным ООН, треть больниц в секторе Газа не работают из-за отсутствия электроэнергии и тотальной блокады со стороны Израиля. «Врачи без границ» констатируют, что детям приходится ампутировать конечности без анестезии. Save the Children считает, что расширение наземной операции Израиля приведет к увеличению числа жертв в том числе среди детей.