Дава и Ольга Бузова встретятся в реалити‑шоу

Блогер Дава (Давид Манукян) примет участие в шоу «Сокровища императора», в котором Ольга Бузова выступает в качестве ведущей.

По правилам шоу, участники будут разделены на пары и будут проходить испытания на время. Каждое задание будет приближать героев в победе — сокровищам в миллион юаней (14 миллионов рублей).

Дава будет принимать участие в проекте в паре с певцом Филиппом Киркоровым, сообщил StarHit. А Бузова ведет шоу в паре с Михаилом Галустяном.

Это будет первая телевстреча бывших возлюбленных. Бузова и Дава были вместе почти два года, в 2021 году пара со скандалом рассталась. Никто из них не объяснил причину разрыва, одна из версий — неверность блогера.