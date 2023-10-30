Шойгу отверг обвинения России в снижении ядерного порога

Министр обороны Сергей Шойгу отверг обвинения Запада в адрес России в снижении порога применения ядерного оружия. Эти обвинения абсолютно беспочвенны, подчеркнул он.

«Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», — приводит «Интерфакс» слова Шойгу, сказанные в ходе выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Министр обороны России отметил, что Россия открыта для обсуждения любых вопросов в области безопасности. Но без пересмотра Западом своей деструктивной линии, «которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны», — отметил Шойгу.

«Ядерный порог» — рубеж в развитии конфликта, когда одна из сторон считает допустимым применение ядерного оружия.