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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу отверг обвинения России в снижении ядерного порога

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу отверг обвинения Запада в адрес России в снижении порога применения ядерного оружия. Эти обвинения абсолютно беспочвенны, подчеркнул он.

«Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», — приводит «Интерфакс» слова Шойгу, сказанные в ходе выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Министр обороны России отметил, что Россия открыта для обсуждения любых вопросов в области безопасности. Но без пересмотра Западом своей деструктивной линии, «которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны», — отметил Шойгу.

«Ядерный порог» — рубеж в развитии конфликта, когда одна из сторон считает допустимым применение ядерного оружия.

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GammiPluh

Парни опозорили Дагестан и своих родителей, тупее выходки просто придумать сложно

mosquito__2010

Ваше пустопорожнее самовнушение такое потешное.

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

scorpion2777

То корейский, то вьетнамский, ещё афганский, украине не место на этом глобусе.