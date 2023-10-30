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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Провал наступления привел к конфликту Зеленского с Залужным

Источник:
The Sunday Times
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Провал украинского контрнаступления спровоцировал конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Залужный уверен, что украинским силам нужно оказаться от продолжения наступательных действий и перейти к обороне. Необходимо сосредоточиться на удержании нынешних позиций и подготовке к боевым действиям в следующем году, приводят источники мнение главкома ВСУ.

Издание отмечает, что Зеленский категорически против перехода к обороне. В случае остановки украинского наступления Запад посчитает это слабостью Украины, ее неспособностью достичь заявленных военных целей, такова, по словам источников, позиция президента страны.

The Sunday Times напоминает, что Запад рассчитывал на внушительные военные успехи Украины в ходе контрнаступления. Но этим планам не суждено было сбыться. Киев опасается, что провал приведет к резкому сокращению помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Парни опозорили Дагестан и своих родителей, тупее выходки просто придумать сложно

mosquito__2010

Ваше пустопорожнее самовнушение такое потешное.

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

scorpion2777

То корейский, то вьетнамский, ещё афганский, украине не место на этом глобусе.