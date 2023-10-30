Провал наступления привел к конфликту Зеленского с Залужным

Провал украинского контрнаступления спровоцировал конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Залужный уверен, что украинским силам нужно оказаться от продолжения наступательных действий и перейти к обороне. Необходимо сосредоточиться на удержании нынешних позиций и подготовке к боевым действиям в следующем году, приводят источники мнение главкома ВСУ.

Издание отмечает, что Зеленский категорически против перехода к обороне. В случае остановки украинского наступления Запад посчитает это слабостью Украины, ее неспособностью достичь заявленных военных целей, такова, по словам источников, позиция президента страны.

The Sunday Times напоминает, что Запад рассчитывал на внушительные военные успехи Украины в ходе контрнаступления. Но этим планам не суждено было сбыться. Киев опасается, что провал приведет к резкому сокращению помощи.