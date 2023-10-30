Новый участник проекта Прохор Шаляпин признался, что боится всего и ничего не умеет, но за него боролись обе команды.

Команды Александра Пташенчука и Оскара Кучеры хотели получить нового участника себе в команду. В ход шли уговоры и предложения. Хитрый Прохор Шаляпин тянул од последнего, взвешивал к кому ему выгоднее пойти, чем в итоге разозлил обе команды.

В итоге Шаляпин встал на сторону Кучеры. На голосовании претендентами на вылет стали Михаил Стогниенко из команды Пташенчука и сам Кучера.

На испытании на вылет Кучера быстрее, чем Стогниенко рассортировал белых и черных крыс и остался в шоу. Стогниенко ушел из «Звезд в Африке».