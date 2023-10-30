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Участники шоу «Звезды в Африке» устроили битву за Прохора Шаляпина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Новый участник проекта Прохор Шаляпин признался, что боится всего и ничего не умеет, но за него боролись обе команды.

Команды Александра Пташенчука и Оскара Кучеры хотели получить нового участника себе в команду. В ход шли уговоры и предложения. Хитрый Прохор Шаляпин тянул од последнего, взвешивал к кому ему выгоднее пойти, чем в итоге разозлил обе команды.

В итоге Шаляпин встал на сторону Кучеры. На голосовании претендентами на вылет стали Михаил Стогниенко из команды Пташенчука и сам Кучера.

На испытании на вылет Кучера быстрее, чем Стогниенко рассортировал белых и черных крыс и остался в шоу. Стогниенко ушел из «Звезд в Африке».

Культгид
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Топ комментариев

GammiPluh

Парни опозорили Дагестан и своих родителей, тупее выходки просто придумать сложно

mosquito__2010

Ваше пустопорожнее самовнушение такое потешное.

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

scorpion2777

То корейский, то вьетнамский, ещё афганский, украине не место на этом глобусе.