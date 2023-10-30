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Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько сотен человек, протестующих против обстрелов Израилем сектора Газа, ворвались на территорию аэропорта Махачкалы, чтобы встретить израильский рейс.

Сообщалось, что после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прорвавшиеся в аэропорт искали среди прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, «нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. «Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — сказал глава Дагестана.

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале минздрава Дагестана.

Меликов подчеркнул, что события в аэропорту Махачкалы — «возмутительны» и обязательно получат оценку правоохранительных органов.

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