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Украина откажется от транзита российского газа в Европу

Источник:
ТАСС
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Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — цитирует ТАСС Чернышова.

По его словам, Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», — объяснил Чернышов.

В начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.

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Экономика #Недра и ТЭК
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