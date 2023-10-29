Президент Ирана заявил о переходе Израилем красных линий

Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, назвав израильские власти «сионистским режимом».

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — цитирует РБК президента Ирана.

Базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС 7 октября совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции. С начала операции в секторе погибли порядка 8 тысяч мирных жителей.

Накануне Раиси заявил в интервью арабской Al-Jazeera, что Тегеран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. При этом он отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.