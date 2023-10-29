Более 8 тысяч человек погибли в секторе Газа

Разрушенные жилые дома в секторе Газа
Фото: Wafa (Q2915969) in contract with a local company (APAimages) / CC BY-SA 3.0
Число погибших в секторе Газа в результате израильских
обстрелов и бомбардировок превысило 8 тысяч, сообщил Минздрав палестинской
администрации.
«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — приводит
ТАСС заявление ведомства. Ранее
сообщалось о 7,7 тысячи погибших.
С 7 октября — начала вооруженного конфликта между
израильскими войсками и формированиями палестинских радикальных группировок в
Газе — получили ранения 19 тысяч человек.
Базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС 7 октября совершила
нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению
военной операции.