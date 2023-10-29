Более 8 тысяч человек погибли в секторе Газа

Число погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов и бомбардировок превысило 8 тысяч, сообщил Минздрав палестинской администрации.

«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее сообщалось о 7,7 тысячи погибших.

С 7 октября — начала вооруженного конфликта между израильскими войсками и формированиями палестинских радикальных группировок в Газе — получили ранения 19 тысяч человек.

Базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС 7 октября совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции.