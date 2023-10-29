ПВО России сбила 36 беспилотников над Черным морем и Крымом

Украина попыталась массой беспилотников атаковать объекты на территории России, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима
совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на
территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что «дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым».
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются с помощью беспилотников нанести удары по российским территориям. Киев считает Крым одной из главных целей.