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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО России сбила 36 беспилотников над Черным морем и Крымом

Источник:
Sibnet.ru
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Украина попыталась массой беспилотников атаковать объекты на территории России, говорится в сообщении Министерства обороны РФ. 

«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что «дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым».

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются с помощью беспилотников нанести удары по российским территориям. Киев считает Крым одной из главных целей.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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