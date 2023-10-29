Фьюри победил Нганну в поединке за пояс WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француза Фрэнсиса Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Десятираундовый бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и завершился триумфом британца раздельным решением судей. После завершения поединка Фьюри признался, что эта победа далась ему тяжело, в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне с рассечением головы.

«Мне попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой… Этого точно не было в сценарии. Фрэнсис просто адский боец, неудобный, с сильным ударом. Он не шел вперед, а отходил назад и ждал меня. Нганну устроил мне, наверное, самый тяжелый поединок за последние десять лет», — приводит НТВ слова Фьюри.

Фьюри 35 лет, действующий чемпион мира по версии WBC не знает поражений в профессиональной карьере (34 победы и одна ничья).

Для 37-летнего Нганну это был боксерский дебют. В смешанных единоборствах у него 17 побед и 3 поражения, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.