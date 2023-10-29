Погиб актер Мэттью Перри из сериала «Друзья»

Актер Мэттью Перри, известный по роли в сериале «Друзья» погиб. По предварительной версии он утонул в собственном джакузи.

О смерти актера сообщило американское издание TMZ. 54-летний Мэттью Перри утонул в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Он захлебнулся после того, как у него случился сердечный приступ.

Когда к актеру пришли друзья и им никто не открыл, они вызвали спасателей. Они и обнаружили тело Перри.

Известно, что Мэттью Перри принимал наркотики. Он перенес разрыв прямой кишки и последний год ходил с калоприемником.

Мэттью Перри многие знают как Чендлер Бинг из сериала «Друзья». Также он снимался в фильмах «Девять ярдов», «Паре снова 17», «Птицы Америки».