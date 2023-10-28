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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский дрон повредил склад ядерных отходов на Курской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Курская АЭС
Фото: Dmitriy 92 / CC BY-SA 4.0

Один из трех украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, был начинен взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, сообщил МИД России.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма», — говорится в заявлении МИД.

Украинские власти «не могли не осознавать, что последствием налета» могла стать «полномасштабная ядерная катастрофа», которая затронула бы территории многих стран, отмечается в сообщении.

Два других дрона упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах «применялись компоненты, поставленные западными странами».

Атака дронов не повлияла на работу станции, она действует в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, а радиационный фон находится на уровне «природных значений», сообщала пресс-служба Курской АЭС.

Тема: Военная операция на Украине
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