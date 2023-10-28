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Ким Кардашьян выпустила бюстгальтер со встроенными сосками

Источник:
Sibnet.ru
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Ким Кардашьян
Фото: © @skims

Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян выпустила бюстгальтеры Skims со встроенными сосками.

Кардашьян продемонстрировала новинку на себе, показав, что рельеф такого белья хорошо прорисовывается сквозь одежду.

«Неважно, насколько жарко, вы будете всегда выглядеть так, будто замерзли. Иногда судьба жестока, но эти соски жестче», — говорит она в рекламной кампании.

Skims — американский бренд корректирующей одежды и нижнего белья, основанный Кардашьян в 2019 году совместно со шведским предпринимателем Йенсом Греде. Отличается широкой размерной сеткой от XXS до 5XL.

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