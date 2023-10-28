Жители России потратили 1 трлн рублей на китайские авто

Жители России потратили на покупку китайских автомобилей 1,02 триллиона рублей с января по сентябрь 2023 года, подсчитало агентство «Автостат».

Эта сумма составила большую часть от общего объема выручки на российском автомобильном рынке. Всего за три квартала 2023 года россияне потратили на покупку машин 1,88 триллиона рублей.

В сентябре китайские марки заняли 63% российского авторынка в денежном выражении. На покупку автомобилей из Китая россияне потратили за месяц 189 миллиардов рублей, в целом оборот на рынке за месяц оценивается в 299 миллиардов рублей.

Лидером по выручке с продаж оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: на покупку автомобилей этой модели россияне потратили 15,6 миллиарда рублей за сентябрь и 105 миллиардов рублей за девять месяцев 2023 года.

Вторым по итогам трех кварталов стал Haval Jolion с результатом 74,6 миллиарда рублей. В сентябре на вторую позицию вышел Geely Monjaro. На автомобили этой модели россияне потратили 12,8 миллиарда рублей за месяц.