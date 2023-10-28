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Бойцы ЧВК «Вагнер» массово пошли в спецназ «Ахмат»

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» массово переходят в спецназ «Ахмат», сообщил его командир Апты Алаудинов.

«Сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят и с ними же потихоньку заходят их бойцы», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

По его словам, бывшие вагнеровцы и раньше вступали в «Ахмат», но в последнее время этот процесс стал массовым.

Бойцы «Вагнера» выбирают «Ахмат» из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, уровня их подготовки и высокого уровня обеспечения «Ахмата» всем необходимым для ведения боевых действий, отметил Алаудинов.

«Ахмат» — специальный отряд быстрого реагирования, созданный в 2009 году в Чечне. Назван в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. СОБР возглавляет начальник службы безопасности и друг детства Рамзана Кадырова — Абузайд Висмурадов.

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