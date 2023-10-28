Маск предрек гражданскую войну в Европе

Ситуация в Европе идет к гражданской войне, написал американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

Маск прокомментировал сообщение пользователя, который сделал репост видео женщины в хиджабе, поджигающей французский флаг. «Они здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь, чтобы заменить вас», — отметил пользователь.

«Европа движется к гражданской войне», — ответил ему Маск.

Это не первый раз, когда бизнесмен говорит об угрозе войны. В середине октября Маск заявил, что политика властей США приведет человечество к третьей мировой войне.

По его словам, политический курс, выбранный Вашингтоном, «вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем», который представляет собой внушительный противовес западным странам.