ВКС России получили самый тяжелый в мире вертолет

Модернизированный российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В не имеет аналогов в мире, рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, один из крупнейших в мире. Аналогов в мире нет. Он может поднять в воздух несколько тонн и до 60 человек десанта. Достаточно интересный транспортный вертолет, прошел неоднократные модернизации», — приводят «Известия» слова Матвийчука.

Ранее в этот день армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приняла на вооружение новый серийный тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет Ми-26Т2В, который считается самым массивным транспортным вертолетом в мире, чья грузоподъемность составляет 20 тонн.

Ми-26Т2В оборудован интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющим управлять машиной днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. В состав экипажа входят пять человек.