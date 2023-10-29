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ВКС России получили самый тяжелый в мире вертолет

Источник:
«Известия»
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Новейший российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В
Новейший российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Модернизированный российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В не имеет аналогов в мире, рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, один из крупнейших в мире. Аналогов в мире нет. Он может поднять в воздух несколько тонн и до 60 человек десанта. Достаточно интересный транспортный вертолет, прошел неоднократные модернизации», — приводят «Известия» слова Матвийчука.

Ранее в этот день армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приняла на вооружение новый серийный тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет Ми-26Т2В, который считается самым массивным транспортным вертолетом в мире, чья грузоподъемность составляет 20 тонн.

Ми-26Т2В оборудован интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющим управлять машиной днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. В состав экипажа входят пять человек.

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Топ комментариев

DRAGONWAY

Республика Тыва к turan601 никакого отношения не имеет.

GammiPluh

хлопцы твои все в хохляндии остались

Nik3316

turan601 это вообще кто такое!? что он прочитает от США и 404 то и правда, как эта тупость бесит уже

velam

ООН Посылают все кому не лень.