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Спикер Палаты представителей увидел признаки слабоумия у Байдена

Источник:
ТАСС
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Возраст президента США Джо Байдена и его когнитивные способности представляют опасность для США, заявил новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

«Да, я думаю, что большинство из нас так думают», — ответил Джонсон на вопрос, наблюдает ли он у хозяина Белого дома «снижение умственных способностей» и видит ли он в том опасность для США.

Он отметил, что «это не личный недостаток» Байдена. «Это связано с возрастом и сообразительностью, все люди по-разному стареют <…>. И нас беспокоит, что сейчас не время, чтобы демонстрировать на мировой арене нашу слабость. Сейчас опасное время, мир — пороховая бочка», — цитирует ТАСС Джонсона.

Большая часть американцев считает, что 80-летний Байден слишком стар для работы главой государства в течение второго срока. Против нового его президентского срока высказались 76% респондентов, опрошенных социологами Университета Монмута.

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