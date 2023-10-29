Спикер Палаты представителей увидел признаки слабоумия у Байдена

Возраст президента США Джо Байдена и его когнитивные способности
представляют опасность для США, заявил новый спикер Палаты представителей США Майк
Джонсон.
«Да, я думаю, что большинство из нас так думают», — ответил
Джонсон на вопрос, наблюдает ли он у хозяина Белого дома «снижение умственных
способностей» и видит ли он в том опасность для США.
Он отметил, что «это не личный недостаток» Байдена. «Это
связано с возрастом и сообразительностью, все люди по-разному стареют
<…>. И нас беспокоит, что сейчас не время, чтобы демонстрировать на
мировой арене нашу слабость. Сейчас опасное время, мир — пороховая бочка», — цитирует
ТАСС Джонсона.
Большая часть американцев считает, что 80-летний Байден
слишком стар для работы главой государства в течение второго срока. Против
нового его президентского срока высказались 76% респондентов, опрошенных социологами
Университета Монмута.