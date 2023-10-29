Эксперт указала на основную ошибку в создании сбережений

Самый распространенный метод накоплений в России не защищает средства от инфляции, рассказала замглавы отдела «Федерального методического центра по финансовой грамотности» НИУ ВШЭ Дарья Леушина.

«Существенно выросло число россиян, формирующих сбережения. Сегодня это примерно три четверти населения. Но не всегда выбираются способы, которые позволяют уберечь деньги от инфляции, особенно такое поведение характерно для молодежи в возрасте до 24 лет», — сказала Леушина «Российской газете».

По ее словам, самым популярным способом сбережения средств является их хранение дома, его использует 37% людей, формирующих накопления. Этот способ не защищает деньги от инфляции. Также популярно пополнение текущего банковского счета (27%). А инвестиционные финансовые продукты покупает лишь 5% россиян.

За последние годы россияне стали финансово грамотнее. С 2018 года доля граждан, которые ведут учет доходов и расходов, выросла с 25% до 65%, сообщили в Минфине.

Но лишь 28 % ведут учет действительно правильно - записывают данные на бумаге или в электронном виде. Еще 37% примерно считают свои доходы и расходы в уме, а 33% вообще не ведут бюджет.